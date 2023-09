“El Maicol no te valoró”: Karla Melo revolucionó hormonas en redes con despampanante bikinazo

“El Maicol no te valoró”, escribió en los comentarios un seguidor de Karla Melo luego de que posteara despampanantes bikinazos en paradisíacas playas de República Dominicana. Evidentemente, fue un ingenioso piropo a raíz de la serie “El Reemplazante”, donde la actriz interpretaba a la escolar Flavia, quien mantenía un apasionado romance con Maicol (Sebastián Ayala).

Pero más allá de la ficción en la que participó la también cantante, la bella Karla la rompió al posar como una modeloca en la isla Saona, disfrutando de las bondades del clima tropical, y luego publicar sensuales fotos en su cuenta de Instagram.

“Me siento so sexy aquí, soy una dominicana, my name is Yenderlay and my marido me toma pictures”, escribió en la descripción la escultural intérprete, con su característica picardía. Los comentarios y elogios a su sensualidad no se hicieron esperar de parte de sus fans, así como de otras figuras del espectáculo.

Aparte del piropo en referencia a la serie de TVN, hubo otros halagos con ingenio también. “Es que tú te robái la película”, “Te pasas, wey”, “Diosa máxima”, son un botón de muestra de lo que despierta esta hermosura en las redes sociales.