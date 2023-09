Jean Philippe Cretton postea en redes fotografía desde la clínica y preocupa a fans

Desde hace un cierto tiempo, Jean Philippe Cretton ha estado especialmente activo en redes sociales, instancia que le sirve de comunicación con sus seguidores y seguidoras, posteando acciones cotidianas.

Sin embargo, un diario pasar la mañana de este viernes dejó a muchos fans preocupados, luego de subir a sus historias de su cuenta de Instagram una fotografía desde una clínica.

En efecto, al rostro de Chilevisión se le puede ver vestido con la clásica bata de hospital y, tras él, usuales artefactos médicos. “Tuve que entrar a reparación”, escribió bajo la imagen el animador de “Podemos Hablar”.

Sus seguidores no tardaron en reaccionar preocupados, enviándoles mensajes de apoyo e intentando averiguar más detalles acerca de su problema de salud. Ello quedó en evidencia en la siguiente historia que subió Cretton, aclarando su condición.

“Ya entré a los pits, gracias por la buena onda y la preocupación, lo que pasa es que después del 18 pensé que tenía un resfrío, y lo empecé a cuidar como un resfrío no más. Pero después de un rato se empezó a poner más peluo, más peluo”, inició las explicaciones.

Jean Philippe Cretton. Instagram

A continuación, relató que “hace unos días entonces escucho así debajo del agua y me empezó un dolor que empezó desde la oreja y que bajó hasta la garganta y la nuca”.

Su dolencia le ha afectado tanto que, incluso, no logra conciliar el sueño.

“Entonces no puedo dormir porque para los dos lados me duele. Y es otitis aguda, así que a meterse todos los fármacos posibles no más”, expresó resignado.