Presidente Gabriel Boric saludó a adherentes que llegaron hasta La Moneda: “La dignidad del cargo está en estar junto al pueblo y con el pueblo”

Este sábado, el Presidente de la República, Gabriel Boric, protagonizó un emotivo encuentro con sus adherentes en el frontis de La Moneda. Ante la reunión masiva que se congregó en la Plaza de la Ciudadanía, el mandatario salió al balcón presidencial para saludar a sus seguidores y pronunciar un discurso que enfatizó la importancia de la cercanía con el pueblo.

Pasado el mediodía, Boric abandonó el Palacio de Gobierno y se dirigió a la Plaza de la Ciudadanía, donde miles de personas convocadas por el colectivo “Unidos por Boric” se habían reunido para expresar su respaldo al presidente.

Con un ambiente festivo y pacífico, el presidente descendió del balcón presidencial y se dirigió a la multitud, destacando la espontaneidad de la manifestación y la participación activa de la sociedad civil. En sus palabras, Boric afirmó que “la dignidad del cargo está en estar junto al pueblo y con el pueblo”.

El presidente también hizo hincapié en que esta manifestación fue iniciativa de la sociedad civil y no tuvo financiamiento público. “Esto fue una convocatoria de redes sociales, autoconvocada, donde nosotros desde Presidencia no tuvimos nada que ver. De hecho, cuando supimos, nos comunicamos y nos pidieron un escenario y dijimos que no. Nosotros no hemos aportado nada, no hay ningún peso público en esto. Y me parece importante señalarlo”, expresó.

El llamado, difundido principalmente por redes sociales, recibió el respaldo de parlamentarios de Apruebo Dignidad, aunque no fue completamente acogido por el sector de Socialismo Democrático.

El presidente Boric agradeció la iniciativa de sus seguidores y subrayó que esta manifestación no debía centrarse en su persona, sino en las ideas que representa. En sus palabras, declaró: “A muchos políticos les parece normal y natural que un presidente de la República vaya permanentemente a foros con grandes empresarios, en grandes salones del sector oriente de Santiago, pero, sin embargo, a esa misma gente le parece escandaloso que un presidente de la República o un ministro de Estado participe junto al pueblo en una marcha”.

“Lo que estamos impulsando hoy día, no se resuelve solamente en los salones de la alta política profesional, sino que se defiende también movilizándose”, concluyó el mandatario.