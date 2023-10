Mujer llora a mares porque cita de Tinder la encontró mayor y la rechazó: tiene 37 años

Una mujer de 37 años se terminó haciendo viral, exponiendo su pena en TikTok. Resulta que tuvo una desilusión en una cita de Tinder y fue rechazada porque parecía mayor.

La tiktoker se filmó recostada y visiblemente afectada por lo ocurrido, escribiendo una reflexión: “Fui a la cita de Tinder y me dijo que parecía mayor. Me da miedo seguir teniendo citas, los 37 son el fin para mí. No hay vida después de los 37 para mí”.

Claramente la mujer no parece de 37 años, se ve mucho menor y por eso se llenó de comentarios.

“Tengo 38 y soy feo... jajaja si no te resulta a ti que eres hermosa, ¿Qué puedo esperar yo?”, “No deberías dejar que las palabras de un desconocido te afecten tanto”, “es mejor sola que mal acompañada niña bonita ya llegará ten fe y paciencia hay veces que en la vida es mejor cambiar de rumbo y seguir la vi”; “así me siento yo igual tengo 37 y me siento acabada”, son algunos de los comentarios que recibió.