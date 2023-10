Reveló cuánto gana pintando casas en Estados Unidos y se volvió viral

Las redes sociales a menudo nos sorprenden con historias inspiradoras de jóvenes talentosos que comparten sus logros y experiencias laborales. En esta ocasión, una joven pintora se ha vuelto viral al revelar cuánto gana en su trabajo en los Estados Unidos, demostrando que el esfuerzo y la dedicación pueden llevar al éxito financiero.

La joven compartió que trabaja arduamente seis días a la semana y, como resultado de su tenacidad, gana alrededor de mil dólares a la semana. Su día laboral comienza temprano, saliendo de su casa a las 6:20 de la mañana y termina alrededor de las 4 de la tarde. Lo notable es que también está dispuesta a trabajar horas extras cuando es necesario, y estas horas adicionales son recompensadas con una paga adicional.

También le pagan horas extras

En su video viral, la joven dijo: “Me pagan por cheque, hoy fui a cobrarlo. Esta semana, en seis días saqué mil dólares. Mis horarios, desde que me voy de acá: salgo a las 6:20 de la mañana y mi horario de salida es a las 4, pero es como si no tuviera porque me pagan por hora, entonces si me quedo más horas me pagan horas extras”.

La historia de esta joven pintora es un testimonio del espíritu trabajador y emprendedor que a menudo se encuentra en los Estados Unidos.

Su capacidad para generar un ingreso sustancial a través de su trabajo duro es un ejemplo de cómo la determinación y la dedicación pueden recompensarse financieramente. Además de destacar su éxito personal, esta historia también resalta la importancia de valorar y reconocer el arduo trabajo de quienes desempeñan roles fundamentales en la sociedad, como la pintura de casas. El esfuerzo y la perseverancia pueden abrir puertas a un futuro exitoso, independientemente de la ocupación o profesión que elijas seguir.