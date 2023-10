Jean Philippe Cretton preocupó a sus fans con alicaído mensaje: “Cuando se hace de todo, cansa”

En diferentes ocasiones Jean Philippe Cretton se ha referido abiertamente sobre la depresión que sufre actualmente, la que le cuasa cada cierto tiempo repentinas bajas de su estado de ánimo. Este martes el periodista empleó sus redes sociales para dar a conocer a sus fans su tristeza y desánimo.

Si bien el rostro de Chilevisión compartió, en un principio, una serie de fotografías enseñando su cambio de look en su cuenta de Instagram, varios seguidores escribieron en los comentarios que mostraba una cara de pena, a lo que él replicó que “no se va esa tristeza”, o “cansa, cuando se hace de todo, cansa”.

Asimismo, Jean Philippe contestó los comentarios en buena lid, los cuales iban dirigidos a enviarle ánimo al animador de TV.

Confesión a sus fans

Una vez que los usuarios de la mencionada red social se percataron de que el comunicador no lo está pasando bien, el conductor de “Podemos Hablar” empleó sus historias para sincerarse y expresar el malestar que ha sentido en días recientes.

“Hoy está siendo de esos días difíciles, amigos y amigas. Aquí es cuando mis cercanos, mis amigos, mi familia me retan y me dicen: ‘por qué tienes que hacer videos, mostrándote así tan débil’. Pero a veces siento que hablándole incluso a una cámara se me alivia un poco todo”, confesó.

Pese a que Jean Philippe reconoce estar decaído, de todos modos muestra una actitud de “hacer tripas corazón” y así continuar con sus responsabilidades laborales. “Igual siento que me han tocado weas difíciles de vivir ahora último y no sé si por la misma depre no las sé llevar bien, no cacho. Pero bueno, ahora tengo que grabar PH así que hay que cambiar el swich y hacer lo mejor que se pueda”, rescató.