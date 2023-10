“Me gustaría saber cuánto les están pagando por hacer daño?”: Marlen Olivari responde a las críticas por recomendar quemador de grasas a menores

Marlen Olivari vuelve a ser blanco de las críticas esto tras promocionar un quemador de grasa a menores de edad argumentó que es para combatir la gran cantidad de niños y niñas que hay con sobrepeso.

“Adultos mayores, mujeres jóvenes, hombres jóvenes, hombre jóvenes, niños. Hay muchos niños con obesidad infantil, por lo tanto, hay que cuidarlos y que estés saludables. Siluet Power desde los 12 años, no, desde los 8 años ya lo pueden tomar”, explicó la exmusa en un video subido a las redes sociales, el cual se viralizó de inmediato en las diversas plataformas.

Esta mina en serio es CAGADA de la cabeza.. @marlenolivari es nutriologa o médico? Como xuxa Anda recomendando quemadores de grasa a menores ! pic.twitter.com/OafJeAREku — ROBIN HOOD (@CarlosAmpuero) October 3, 2023

Ahora la show woman chilena se refirió a la situación en una conversación con Publimetro, esto tras las acusaciones de los cibernautas sobre que estaba siendo irresponsable al momento de recomendar las pastillas a los infantes, y también de querer ganar dinero a costa de la salud de los menores.

“Aquí hay gato encerrado”, afirmó de entrada.

Posteriormente, explicó que la ficha técnica del producto está redactada por los laboratorios, nutriólogos y médicos de Estados Unidos, un lugar “muy prestigioso”.

“Seguramente tendrán otros parámetros (...) pero ojo, hay una cosa que tienen que saber: este es un simple quemador de grasa no es un fármaco, no es un medicamento con varias estrellas que te las tienen que dar con receta o un doctor. Sin embargo, por un tema de sentido común, si tú ves que tu hijo está con sobrepeso u obesidad, lo primero que tiene que hacer una madre o un padre es llevarlo al pediatra”.

“Yo solamente leí la ficha técnica que viene de Estados Unidos, hecha por los doctores de allá y punto. Pero no es un fármaco, es un quemador de grasa que se activa cuando haces ejercicio”, reiteró.

“Aquí hay una muy mala intención de estos mismos grupitos que en la época del Estallido Social fueron financiados para tratar de joder y molestar a quienes somos empresarios, porque yo no solamente trabajo en televisión (...) yo soy una empresaria hace más de 25 años y genero mucho trabajo a los chilenos, tengo mucha gente que vive de todo lo que hacemos”.

“Soy una mujer de trabajo, de esfuerzo y todo lo he conseguido trabajando en esta vida (...) Están hablando todos los picados de ‘El Purgatorio’ jajaja”.

¿Se arrepiente de sus dichos?

Acto seguirdo, Olivari comentó que “yo creo que nunca madre va a automedicar a sus hijos, eso es obvio que no. Yo en ningún minuto dije ‘les recomiendo esto’ o ‘denle a su hijo esto”’, argumentó la exMorandé.

Sobre la dosis de cafeína que contiene el producto, la cual no es recomendable para los niños de 8 años, Marlen aseguró que está de acuerdo es no dársela a los niños. De hecho, aseguró que ellos no deberían tomar nada “a parte de paracetamol e ibuprofeno”.

- ¿Te arrepientes de haberlo dicho?

“La verdad es que creo que fue súper mal interpretado, yo solamente estaba leyendo lo que decía la ficha técnica, pero tal vez las medidas o las edades en que lo toman en Estados Unidos son distintas”, comparó.

“A los adultos yo se los recomiendo sin ningún problema, excepto a las mujeres embarazadas y otras, porque hay gente que la cafeína le hace mal”.

Con respecto al consumo en menores, la mujer intentó hacer un mea culpa asegurando que ‘sí, tal vez fue una frase desafortunada, pero la verdad yo simplemente estaba leyendo. Ahora, aquí hay un grupo financiado, que le están pagando igual que en el Estallido Social”, afirmó Olivari, puesto que es muy “evidente la mala leche y la mala intención de querer jorde a todas personas que generamos trabajo”.

Finalmente, Marlen Olivari le mandó un mensaje a las personas que la han criticado en las redes sociales: “Me gustaría saber cuánto le están pagando por hacer daño? Porque aquí hay harta plata de por medio”, preguntó.