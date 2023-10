Millaray Viera relató el significativo origen del nombre de su hija mayor en su cumpleaños

Millaray Viera dedicó muy bonitas y signficativas palabras en redes sociales, este miércoles, para saludar a su hija Julieta en su cumpleaños.

La adolescente celebró 15 años sobre la faz de esta tierra y su madre aprovechó de revelar inéditos detalles de su historia, a través de su cuenta de Instagram.

“8 meses nos demoramos en elegir tu nombre. Toda la vida imaginé que tendría una hija y que se llamaría Clara, pero a tu papá no le gustaba y me dijo que, además, por su tono de piel era altamente probable que salieras oscura”, relató Millaray acerca del parecer de Álvaro López.

En ese escenario, señaló que el vocalista de Los Bunkers quería bautizarla como Violeta. “Yo me resistí a marcarte con un nombre tan potentemente musical”, advirtió Viera.

“Quería que fueras lo que te diera la gana de ser, no sabía que se te iba a ocurrir nacer el mismo día que Violeta Parra, y que cantarías antes de hablar”, explicó.

También mencionó que casi la llaman Celeste, “pero hoy sabemos que ese nombre estaba reservado para otra personita”, en alusión a su segunda hija.

“‘No se puede llamar así porque así se llama la no se cuánto, de no sé quién que me cae mal’, ‘Ese nombre no porque le van a decir no sé cuánto, y la van a molestar’, ‘Ese nombre es demasiado peso, no’”, rememoró acerca de distintas alternativas que barajaron.

“Finalmente salió humo blanco: Julieta, que significa ‘La de raíz fuerte’, como tú, con la raíz más fuerte y las ramas más flexibles que conozco”, valoró Millaray de su hija mayor.

“Al mes de eso conocí tu carita y entonces tu nombre y mi vida entera cobraron sentido. ¡Te amo, mi Julieta! ¡Felices 15, amor de mi vida!”, le deseó con cariño.