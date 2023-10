“Y tal vez volver...”: Ignacia Michelson no descarta ir por el repechaje de ‘Gran Hermano’

Ignacia Michelson ya volvió a Chile, luego que la noche del martes renunciara en vivo a Gran Hermano por motivos de salud.

De hecho, la influencer sufrió una fuerte reacción alérgica que le impedía respirar, por este motivo tuvo que ser tratada de urgencia.

Todo eso, junto a otros problemas de salud, le provocaron una gran angustia y tomó la decisión de abandonar la casa-estudio ubicada en Argentina.

Durante la presente jornada y a través de Instagram, la chica reality ya reveló que había llegado a Chile y que se encontraba en su casa.

“Hola, mis reyes bellos, ¿cómo están? Bueno, ya estoy en mi casa con mi tía favorita y mamá hermosa”, partió contando. “Hoy es día de descanso y mañana muchos exámenes”, agregó.

Respondiendo preguntas

Michelson aprovechó de responder varias preguntas de sus seguidores. Algunos le consultaron de inmediato si extrañaba a Cony y Jorge, a lo que ella contestó que “obvio” que sí.

Además fue consultada respecto a su opinión sobre Alessia y ella indicó que la cantante era una “gran mujer” y que la adoraba.

También contó detalles de cómo se originó su intoxicación. “Me comí dos chocolates y me dio alergia, no sé cómo. Yo soy alérgica a la frambuesa… y ahora a esos bombones”, explicó.

“Estuve muy asustada, así que por eso me fui. Muchos creen que fue por contrato y algo así. Cero que ver. Me fui porque estaba muy delicada de salud. Tengo otitis, estaba con vértigo y después me dio la reacción alérgica, (entonces) dije ‘son señales, quiero estar bien’”, aseguró.

“Bueno… ojalá recuperarme. Y tal vez volver en un repechaje. Puede ser, ¿no?”, finalizó, dando a entender que no descarta volver al reality.