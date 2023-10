“Casi me atropellan porque lo seguimos cinco cuadras”: Naya Fácil fue víctima de robo en Estación Central

Naya Fácil vuelve a preocupar a sus seguidores y seguidores en las redes sociales tras revelar que fue víctima de un robo mientras estaba comprando en el centro de la capital.

“Me acaban de robar conchetum....”, inició el relato a través de su cuenta de Instagram, bastante angustiada.

“Me acaban de robar el teléfono, que rabia (...) se llevó el celular desbloqueado, tiene acceso a todo.... ¡Ah! Nunca más vengo a la Estación Central”, continuó Naya, llena de nerviosismo y enojo.

Acto seguido, la personalidad realizó un fuerte descargo: “Gente conchetu... Nunca más me recomienden Estación Central y tampoco vengan con que no puedo sacar mi teléfono”, les dijo a sus “facilines”.

¿Qué pasó?

Posteriormente, Naya contó más detalles de cómo fue la situación: “Casi me atropellan porque lo seguimos cinco cuadras”.

Según las palabras de la influencer, en el trayecto corrieron y gritaron por ayuda pero nadie llegó en su auxilio. Solamente lograron sacarle la polera al sujeto, sin embargo, no pudieron recuperar sus pertenecias.

“No sé por qué vine para acá si yo veo todos los días en las noticias que acá roban, menos mal no se llevó todo. Mi hermana siempre me ha dicho que no vengamos”, expuso.

Finalmente, en la última historia que subió a la red, Nayadeth sale al borde las lágrimas asegurando que aún está en shock y que debe realizar los trámites para bloquear todas sus tarjetas bancarias.