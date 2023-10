Lo hizo otra vez: La controversial frase de Mónica Pérez sobre Estación Central que generó reacciones en redes sociales

La periodista Mónica Pérez vuelve a ser noticia tras una controversial frase que dijo durante la emisión de este jueves de Tele13 Tarde.

Todo habría comenzado cuando el noticiero se iba a una pausa comercial, cuando la dirección pasó en pantalla unas llamativas imágenes aéreas de la Estación Central.

Ahí se escuchó a Mónica decir: “Mira qué linda la Estación Central... desde arribita nomás, porque abajo... no”, expresó la comunicadora.

Rápidamente estas palabras generaron diversas reacciones en redes sociales, puesto que algunos estuvieron de acuerdo mientras que otros cibernautas aseguraron que su comentario fue clasista.

“La clasista pero no me sorprende”; “Comentario clasista pero tiene razón”; “Como si ella fuera a Est Central…”; “Cada día se supera esta periodista...”; “¿Mónica Pérez clasista? No puede ser”; ““Una desubicada verdad”; fueron algunos de los comentarios.