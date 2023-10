Joven le organizó el cumpleaños a su novio para sacarle en cara que la estaba engañando con su prima

TikTok nuevamente es el escenario de una historia de desamor al mostrar infidelidades. Este fue el caso de una joven que decidió hacer una fiesta de cumpleaños a su novio solo para cantarle y hacerle conocer que sabía que era infiel con su prima.

Se trata de Nathaly Campoverde, una mujer boliviana, le organizó una fiesta de cumpleaños a su novio para sacarle en cara que sabía que la estaba engañando con su prima.

El video fue grabado por uno de los asistentes a la fiesta, muestra la chica y su novio parados detrás del pastel y los bocaditos también se podían ver los globos con el número 24. En el fondo empiezan a sonar ritmos de bachata, y Nathaly agarra el micrófono, mira al que era su novio y le dice: “Amor, esto es para ti”, y empieza a cantar la primera estrofa de la canción ‘Infiel’, de Daniel Calderón.

Esto dice la letra de la canción:

”Yo que me moría por ti,

Yo que por ti todo arriesgué,

Mis manos en el fuego, te di mi alma en pleno,

Jamás te traicioné”.

Hasta ese punto, el joven miraba a su novia sonriendo y enamorado. “Tú naciste para mentir, Pero es que la vida es así, Pero falló tu escena, salieron mal tus cuentas, Y ya te descubrí”, seguía cantando la chica.

Ya en este punto las cosas le parecían al novio un poco extrañas, así que hacía pausas para mirar a los invitados, tratando de entender lo que Nathaly le quería decir.

Ella, simplemente, llegó al coro. ”¡Infiel! ¿Cómo se te ocurre que ahora vas a volver, a lastimar mis sueños y a engañarme otra vez? Puedes marcharte, contigo no voy a volver.”

La música se detuvo. “¿Qué creíste? ¿qué nunca me iba a dar cuenta de que me engañas con mi prima?”, preguntó la joven, ya sin música.

El hombre, acorralado, empezó a preguntar “¿Cuál prima?”, a lo que Nathaly respondió rápidamente “¡Karen! ¡Karen! Para que se den cuenta de lo que él está haciendo”, hablándole a los invitados de la fiesta.

Redes apoyaron a chica:

“Adoro los finales felices, pero faltó proyectar fotos y videos para hacerlo quedar peor”, indicó un usuario.

“Cuando me sean infiel no diré nada, pero habrá señales”, “No podemos negar que tiene un gran talento, hermosa voz”, “Ahora que cante la prima”, y hasta “Eso no es raro en las primas, hay una en mi familia que desde que estaba embarazada se veía con mi marido, y ella era la santa y yo la loca”, se puede leer en las opiniones bajo el video.