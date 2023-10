Daniela Aránguiz respondió furiosa a Jorge Valdivia: “8 meses sin pagar pensión. De ídolo a niño rata”

Tras los rumores de una supuesta infidelidad por parte del exfutbolista a su actual pareja Maite Orsini, la panelista de “Zona de estrellas” Daniela Aránguiz se lanzó en contra de de la diputada y le lanzó:

“Te fuiste a dormir a mi casa en Brasil. Maite, dormiste en mis sábanas, te secaste el cuerpo con mis toallas y quizás ocupaste mis pijamas. Así que de que tú estás con Jorge, lo estás. Y ahora la cornuda eres tú”.

A raíz de esto es que el “Mago” alzó la voz y defendió a Maite Orsini de los polémicos dichos de su ex.

“Pasados los días y después de tantas nuevas conquistas que me sumaron y que Daniela haya tratado de cornuda a Maite, solo decir que no tengo nuevas conquistas y que Maite NO es cornuda”, sostuvo Valdivia.

“Si cometí errores, ya están enterrados y consecuencias tuve suficientes. Solo te pido que dejes tranquila a las personas que no pertenecen a tu mundo de chismes. Y a los portales, decirles que si van a llamar a alguien de cornuda, hágalo con seriedad. No sean básicos”, agregó el deportista.

Como era de esperarse, Aránguiz le respondió inmediatamente a través de sus historias con un furioso mensaje.

“Realizar una transferencia tarda 1 minuto. Hacer un post de insta conociendo tu poca capacidad de redacción 20 min”, escribió la panelista. Recordemos que en el pasado, la ex mekano ha señalado que Jorge Valdivia no estaría cumpliendo con el pago de las pensiones, ni tampoco con las visitas.

“8 meses sin pagar pensión. 8 meses de influencer”, continuó señalando.”¿Qué es más importante? De ídolo a niño rata. Pena!”, cerró la ex del “Mago”.