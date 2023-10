Chiqui Aguayo y el impasse con Claudia Schmidt durante rutina en “El Purgatorio”: “Es un juego”

Semanas atrás, Claudia Schmidt realizó una crítica sin filtro a la rutina de Chiqui Aguayo en “El Purgatorio”, específicamente en la sección “El libro de las condolencias”. Durante su participación por el estelar de Canal 13, la modelo uruguaya interrumpió sistemáticamente la rutina de la humorista junto a Luis Slimming, al punto que llegó a afirmar que “la gente no se ríe, son demasiado fomes”.

Para capear la incómoda situación, la comediante intentó soslayar las interrupciones y críticas bromeando con que había un “espíritu penando” en el set donde se realiza el programa.

Tras ser consultada sobre por qué se había “achicado” con Schmidt, Chiqui se refirió al incómodo momento que vivió con la exmodelo de “Morandé con Compañía” en el reciente “React de la people”.

“No había mucho caso”

“No, sí no me achiqué, lo que pasa es que tiene un formato ‘El Purgatorio’ (...) es un juego, que la gente tiene que ir a jugar. Entonces se supone que la gente está muerta y nosotros estamos en un funeral leyendo el libro de condolencias”, inició su versión sobre los hechos.

“Si los muertos reviven… Uno no puede entrar en un diálogo con los muertos porque se pierde la ficción”, explicó.

Chuqui precisó que, dadas las circunstancias, “tratamos como de salvar un poco la rutina, pero si tú tratas de leer algo y alguien te interrumpe, te interrumpe, te interrumpe, como que no había mucho caso”.

“No me achiqué, pero sentí que no jugó, entonces tampoco iba a seguir jugando”, señaló.

“Cuando había que interactuar, que siempre le entregamos su epitafio a los entrevistados, yo dije que no van a jugar nada y lo único que van a hacer es como decirnos pesadeces porque estaban en una actitud muy mala onda, entonces me lancé al infierno”, argumentó tanto con respecto a Schmidt como sobre la otra invitada, Catalina Pulido.

La humorista afirmó que junto a Luis Slimming tratan de hacer una rutina que logré hacer reír a carcajadas a los participantes del programa.

“Siempre a los invitados nosotros le decimos lo mismo, como que igual ‘El Purgatorio’ claro que uno va a jugar con sus pecados, pero como que nosotros con el Lucho hacemos las rutinas, de verdad, con ene cariño. La gente ‘bueno, a veces no se nota’, pero como que la idea es que de verdad se puedan reír con nosotros. A nosotros igual nos da lata cuando alguien se molesta o le da lata algún chiste porque nosotros pensamos que son divertidos”, aseguró Chiqui Aguayo.