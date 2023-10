Hija de René O’Ryan, el querido instructor de “Pelotón” recuerda a su padre y evalúa su ingreso a la TV

Eileen O’Ryan, la hija del recordado instructor de “Pelotón”, René O’Ryan, habló sobre su padre y sobre su propia carrera como profesora de educación física y personal trainer. A sus 27 años, Eileen contempla la posibilidad de ingresar al mundo de la televisión, siguiendo los pasos de su padre, quien fue ampliamente querido por el público.

Según relató la propia joven, hace algunos días, su madre le planteó: “¿Y por qué no entras a un reality?”. Si bien inicialmente fue en tono de broma, Eileen consideró seriamente la propuesta. Ella comparte su vida en Viña del Mar con su madre y trabaja como entrenadora en un gimnasio exclusivamente para mujeres, según contó ella en una entrevista con LUN.

Con el regreso de los realities en la televisión chilena, Eileen recordó con cariño la carrera de su padre como instructor en “Pelotón”. Aunque era joven cuando su padre estaba en “Pelotón”, Eileen reconoce el impacto que tuvo en la audiencia. “Cuando él entró a la tele yo era muy chica y Pelotón lo daban muy tarde. Pero algo vi y las competencias eran lo más entretenido. Si mi papá estuviera ahora en ese tipo de programas, sería épico, Yo lo hubiera apoyado a full”, admitió la joven.

“Hace poco me metí a ver el primer capítulo de Pelotón y él era súper brígido, mandando a todos, jajajá. Y con el tiempo salió su lado paternal… No conozco a nadie que me haya dicho que mi papá le caía mal. Todo el mundo lo adora. Después tuvo cáncer, hizo charlas motivacionales, siempre tirando para arriba a la gente. Fue muy querido”, valoró.

Eileen también elogió el carácter de su padre, recordándolo como alguien muy querido por todos. A pesar de enfrentar el cáncer y luchar contra esa enfermedad, René O’Ryan siguió inspirando a la gente a través de charlas motivacionales y su amor por el deporte.

Sobre cómo ha afrontado la pérdida de su padre en los últimos cinco años, Eileen comparte: “En realidad, bastante bien. Obviamente el primer año fue súper difícil, pero con el tiempo uno aprende a vivir con la pérdida. Igual me acuerdo de mi papá todos los días”.

La joven también habla sobre cómo la gente la reconoce debido a su parecido con su padre y su apellido. “Cuando se enteran de que soy su hija me dicen que soy igual, idéntica. Me encanta que me digan eso porque mi papá es guapo”, bromea.

Por último, en cuanto a la posibilidad de entrar en la televisión o participar en un reality show, Eileen admite que aunque ama su vida de bajo perfil, considera la idea. “También creo puedo destacar en ese medio, igual como lo hizo mi papá. Entonces pienso si él pudo y fue una de las personas más queridas en la televisión en su momento, quizás yo también podría hacerlo, pero no es una necesidad”, concluyó la joven deportista.