“Volveré al reality porque mi abuelita me veía siempre”: Skarleth Labra habló sobre su reingreso a “Gran Hermano”

Durante el fin de semana, se confirmó que Skarleth Labra entraría nuevamente a “Gran Hermano” tras abandonar el reality por una pérdida familiar.

Sin embargo, la decisión fue duramente criticada por los televidentes, quienes criticaron a la joven por el poco tiempo que hizo duelo.

Por eso, Skarleth decidió tomarse un minuto para aclarar por qué decidió entrar nuevamente al encierro de Chilevisión: “Quiero agradecer a todas las personas que me enviaron sus condolencias, cariño y apoyo. Me ayudaron a amortiguar un poco el dolor y la pena que siento”, comenzó escribiendo en sus historias de Instagram.

Por último, Skarleth aseguró que “también quiero decirles que volveré al reality porque me ayuda a distraerme y también porque mi abuelita me veía siempre, me acompañó siempre y ahora la siento conmigo”.