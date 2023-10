“Vulneras los derechos de tus hijos”: Marité Matus arremetió contra Arturo Vidal y lo llamó “Papito corazón”

Marité Matus arremetió contra Arturo Vidal en un nuevo episodio de su prolongada disputa en relación con la custodia y el cuidado de sus hijos. La confrontación comenzó cuando el futbolista chileno compartió una noticia en Instagram sobre la condena de una mujer que negó visitas al padre de su hija en Talcahuano. Vidal comentó: “Todos los padres tenemos el mismo derecho”.

La respuesta de Matus no se hizo esperar, y en sus stories de Instagram, lanzó una serie de acusaciones contra Vidal.

“Apareció el papito corazón hablando de derechos”, partió señalando. “¡El derecho es de los niños, los cuales vulneras cada vez que puedes! Como: dejarlos plantados, mentirles (diciéndoles) que estás en Brasil (cuando estás en Chile), cuando te piden que vayas a fútbol y tienes otras prioridades…”, continuó.

“¡Cuando hay que pagar la pensión y no lo haces! Cuando te pido que por una vez lo lleves al psicólogo y te equivocaste y te fuiste para otro lado. Podría seguir…”, escribió. Además, la ex pareja de Vidal lanzó otra grave acusación contra Vidal respecto de su hijo mayor. “Vulneras hasta el derecho a la salud de tu hijo mayor, ¡y tú sabes a lo que me refiero!”, cerró.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Marité Matus critica a Arturo Vidal en las redes sociales por su supuesto incumplimiento en cuanto a las visitas.

