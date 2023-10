“A mí no me avisaron nunca”: Ignacia Michelson aseguró que quería ser parte del repechaje de “Gran Hermano”

Ignacia Michelson se tomó unos minutos para responder a la interrogante de por qué no estaba entre los nombres que participaron en el proceso de repechaje de “Gran Hermano”.

La exparticipante de “Acapulco Shore” contestó la pregunta a través de una historia en Instagram, en donde aseguró que jamás fue notificada por la producción.

“Muchos me están preguntando por qué yo no estoy en el repechaje. Bueno, a mí no me avisaron nunca si quería entrar al repechaje o no, entonces sabía que no iba a estar”, comenzó diciendo.

Sin embargo, Michelson aclaró que “yo sí quería volver, obvio”.

La salud de Ignacia

Cabe recordar que Ignacia tuvo que abandonar la casa más famosa del mundo luego de sufrir una fuerte reacción alérgica tras comer chocolate.

En este contexto, es donde comentó: “Pero también fue porque sigo enferma, estoy con antibióticos, tengo otitis. La alergia se pasó, entonces, yo creo que les da miedo entrarme y que vuelva a estar enferma ahí adentro y renunciar otra vez”, afirmó con respecto a su estado de salud.

“Yo creo que por eso fue el que no me llamaron. Obviamente, yo sí quería volver, pero la salud está primero que todo”, aseguró. Sin embargo, Ignacia Michelson dejó la puerta abierta a las nuevas oportunidades: “Quién sabe, todo puede pasar, déjense sorprender”.

Sobre sus compañeros que sí son parte del repechaje, reveló que “me gustaría que volviera Rai, si me preguntan”.