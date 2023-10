Daniela Castillo da a conocer el sexo del bebé que espera junto a Luca Monacci

Daniela Castillo finalmente dio a conocer el sexo del bebé que espera junto a su marido, Luca Monacci.

Cabe recordar que hace unos días la cantante publicó un tierno registro en su cuenta de Instagram, en la cual enseñaba su pancita de cinco meses de embarazo.

“Ya son 22 semanas”, partió contando Daniela, según recoge Página 7.

“Cada día ha sido un regalo maravilloso de la vida. Me siento tan afortunada de llevarte aquí conmigo. Te amamos y te esperamos”, añadió con dulzura.

Asimismo, en aquella ocasión, junto a Luca avisaron que ya sabían el sexo del bebé. “¿Les gustaría saber qué es?”, preguntó a sus fans.

Luego, subió una encuesta a sus historias, en la cual la mayoría votó que era niño.

Daniela Castillo reveló el misterio la tarde de este martes. En la siguiente historia, escribió: “Acertaron, es un niño”.

Instagram. Daniela Castillo

Semanas atrás, la intérprete comentó acerca de cómo se enteró de su embarazo y las sensaciones de los primeros meses de la dulce espera.

“Nos enteramos juntos (con Luca), teníamos una sospecha, pero era una corazonada muy fuerte, y supimos desde el día uno”, indicó en la oportunidad.

“Fue una alegría enorme. Yo sé que hay muchas personas que han pasado por esto, y van a coincidir conmigo en que es como una alegría que no la había vivido nunca”, añadió.

Finalmente, compartió con sus seguidores que “me he sentido bien. Ahora estoy entrando en la semana 16, me he sentido bien, se me pasaron las náuseas, todos los síntomas del primer semestre. El cansancio es muy heavy, ahora me siento más ‘normal’, y mucho mejor”.