“El nivel de horror y barbaridad”: Leonor Varela decide darse un descanso de las redes tras fuerte información sobre el conflicto entre Hamás e Israel

Leonor Varela tomó una drástica decisión con respecto a su cuenta de Instagram, y es que manifestó que se encuentra visiblemente afectada por los registros del conflicto entre Hamás e Israel.

A través de la red social, la intérprete reveló que se alejará un rato de las plataformas puesto que lo más doloroso para ella es ver a algunos justificando las terribles acciones del grupo islámico. Asimismo, lamentó que la gente de Gaza también sufra las consecuencias.

“El nivel de horror y barbaridad que está viviendo la comunidad judía en este minuto amerita no contextualizar. No amerita una lección de historia. Amerita nuestra empatía, nuestra atención, nuestro apoyo”, expresó Leonor.

“Sin duda esto se va a seguir poniendo peor y la comunidad palestina de Gaza es la que más va a sufrir, porque a Hamas no le importa su gente”, agregó la actriz.

La salud mental

La modelo de 50 años confesó que está preocupada por su salud mental y por la sobrecarga de información tras la viralización de fuertes imágenes e información que circulan en las plataformas.

“Es muy doloroso para mí, me imagino que para ustedes también, ver la justificación de estos actos tan crueles. Yo voy a dejar Instagram, porque me está haciendo mal estar tan informada. Así que, si no me ven un rato, ya saben por qué”, explicó.

Finalmente, Varela envió un mensaje a sus seguidores y seguidores de Instagram: “Cuiden también ustedes su salud mental. Estar tan informados a veces es demasiado para el corazón. Circulan imágenes demasiado fuertes que no puedo olvidar. No sé qué más hacer que rezar”.