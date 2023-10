“Un día muy importante en mi vida”: Karen Bejarano anunció gran logro en su carrera artística

Karen Bejarano se encuentra muy feliz, ya que tal como ella misma anunció en su Instagram personal, acaba de realizar su primer video clip, lo cual significa una gran alegría para la cantante.

“Ayer fue un día muy importante en mi vida, porque grabé mi primer video clip de manera profesional y fue hermoso. Así partí mi jornada y terminamos a las 4 am la grabación”. partió comentando.

En la publicación aparece una foto de ella al natural, por lo mismo ella escribió: “Me saqué esta foto antes de empezar a arreglarme, para recordarme quien soy y lo mucho que me quiero sin filtros y a cara lavada, porque me cuenta mucho hacerlo, pero cada día lo hago un poco más”.

Además quiso hacer una potente reflexión, porque “hoy es el día mundial de la salud mental y como saben, es un tema que tiene una importancia muy relevante en mi vida y quiero recordarles que sin amor propio no podemos descubrir nuestro verdadero potencial”.

“El amor propio no viene desde el ego porque el ego es nuestra armadura, el amor propio viene desde el alma y se cultiva siendo respetuosos y honestos con lo que sentimos, siendo leales a nuestros sueños y viviendo en el PRESENTE, construyendo hacia adelante y aprendiendo (no viviendo) de lo pasado”, agregó.

“Desde que comencé a quererme de verdad, me di cuenta que todo fluía mucho mejor en mi vida. Que atraigo todo lo que necesito para cumplir mis sueños y que no hay nada ni nadie que me pueda detener.Les deseo que sanen sus heridas y que sientan el amor profundo que se merecen sentir por ustedes”, finalizó la ex chica Mekano.

