Empleados de Chilevisión se desmarcan públicamente de sus jefes por postura sobre Israel

Una fuerte polémica se está desarrollando al interior de Chilevisión, luego que los mismos trabajadores del Departamento de Prensa y del matinal Contigo en la Mañana se desmarcaran rotundamente de la postura de Paramount en torno al conflicto palestino-israelí.

Durante la presente jornada y a través de las redes sociales de CHV Noticias, el canal difundió un comunicado oficial de Paramount, compañía controladora de la estación, explicitando su postura frente a los sangrientos hechos en Medio Oriente.

“Paramount Global condena los ataques terroristas de Hamas. Estamos con los israelíes y toda la comunidad judía. Estamos con todas las vidas inocentes afectadas. Estamos con los niños que merecen ser niños. Estamos unidos contra todos los actos de terror y odio”, dice la declaración del canal.

La respuesta de los trabajadores de CHV

Al parecer, la publicación no cayó bien en los trabajadores de chilevisión, quienes salieron públicamente a manifestar que no comparten su contenido, pues no menciona los ataques israelíes en Gaza.

“Concordamos en condenar el asesinato de civiles inocentes por parte de Hamas y el secuestro de personas, pero eso no nos impide también condenar explícitamente los excesos cometidos por Israel en la Franja de Gaza”, expresaron en el escrito firmado por el Sindicato de Trabajadores N°2 de CHV.

“Defendemos nuestra independencia editorial respecto de las posturas que explicita Paramount y reafirmamos nuestro compromiso para abordar el conflicto en curso sin sesgos que impidan una correcta cobertura al drama de esta guerra”, aclararon los trabajadores.

Cerraron su comunicado, reafirmando que están con las víctimas “sean estas judías o palestinas” y que condenan los crímenes contra civiles “ya sea que se cometan en Gaza o Israel”.