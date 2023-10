Vale Ortega no se guardó nada y contestó a singular crítica relacionada con sus hijos

En tiempo reciente, Vale Ortega ha mostrado ser una usuaria activa de Instagram, donde suele interactuar con seguidores y seguidoras, conversando sobre diversos temas, así como respondiendo sus consultas.

Pero no se trata simplemente de relaciones públicas, pues es capaz de contestar sinceramente cuando alguna actitud o interrogante la irrita. Esta semana le hicieron una pregunta que se vincula directamente con sus hijos: Oliver, de dos años, y Sienna, de tan sólo siete meses.

“¿Qué piensas de aquellas personas que te critican porque les hablas en inglés a tus hijos?”, fue la duda que le plantearon a la periodista, según recoge La Cuarta.

A continuación, Ortega no se guardó nada y contestó sin sutileza “diplomática”.

“No me puede importar menos. Es mi casa, los niños están aprendiendo… si comentan, bueno comentan, pero a mí no me afecta, porque es mi entorno, es mi familia”, rayó la cancha.

“Si tú quieres enseñarle a tus hijos, no sé, alemán, es tu casa, es cosa tuya. Para nosotros es importante, pero si alguien no le gusta o encuentra que es demasiado…”, añadió antes de esbozar un gesto en su cara que señala el poco valor que le da a esos comentarios.

Y en la misma línea, aprovechó de destacar a su hijo mayor, a quien definió como un “señor chico”.

“El Oli es un caballero, un señor chico, un caballero en un cuerpo de niño. Es impresionante”, valoró la comunicadora.