Chofer de micro llevó hasta una comisaría a estudiante que quiso pagar escolar un domingo

Ya es todo un viral lo ocurrido a un estudiante en Florida, región del Biobío, quien quiso pagar su pasaje con el pase escolar un día domingo, pero el chofer del bus lo trasladó hasta la comisaría.

De acuerdo a lo que informa Radio Biobío, el conductor de bus llevó al joven a una comisaría y por este hecho, la seremi de Transportes informó que solicitaron los antecedentes a la empresa, la cual podría ser sancionada por lo ocurrido.

El viaje para no olvidar

José Miguel Aravena tomó una micro el pasado domingo, de la línea Nueva Libertadores de Florida para ir a su trabajo, y quiso pagar el pasaje con su pase escolar.

“Yo trabajo todos los fines de semana, y me dirigía a mi trabajo, que queda a tres paraderos de mi casa. Tomé la micro de siempre, a las 09.20 de la mañana, y al intentar bajarme el chofer me dice que mi pase no le sirve, porque vengo a trabajar y no corresponde, y que por lo tanto me iba a llevar a comisaría”, dijo el hombre.

La empresa hace su alegato

Ulda Espinoza, la representante de la línea de buses, dijo que esto no es del todo cierto, ya que la conducta del chofer respondería a que el estudiante quería bajarse en un lugar no habilitado.

“Entonces el joven se molestó, y lo insultó. Según él (el chofer) lo zamarreó un poco, entonces él se molestó también. El conductor igual notó que estaba en estado etílico, al darse cuenta de eso, lo lleva a Carabineros”, detalló.