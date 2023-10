Enojo por reclamo de chilenos “incómodos” en vuelos humanitarios desde Israel: “Hay q ser bien cara de raja...”

El gobierno de Chile dispuso un cuarto vuelo humanitario para sacar de Israel a chilenos, en medio de los bombardeos en la Franja de Gaza tras los ataques de Hamas. Sin embargo, ya es tendencia en redes sociales las críticas de estos pasajeros por las condiciones poco cómodas en las que se han trasladado.

24 Horas tuvo contacto con un grupo de chilenos que estaban en Madrid, luego de haber llegado a Grecia desde Israel y ahora se preparan para abordar rumbo a Chile. Sin embargo, hay dos aviones para este efecto, un Hércules de la Fach y un Boeing.

Se dividieron a los pasajeros para ambas aeronaves: mayores de 80 años, embarazadas y niños en el Boeing y el resto en el avión de la Fach.

“Hubo una buena coordinación en la salida, lo hicimos en un Boeing, y la salida en el Hércules se hizo con condiciones poco humanas, fue complejo estar casi cinco horas en el avión. Al regresar llegamos al hotel y nos encontramos con un mar de gente, no había habitaciones asignadas y nos entregaron habitaciones muy a última hora”, dijo uno de los chilenos en el contacto con TVN.

De esta forma, algunos optaron por viaje de regreso de forma particular y así evitar el viaje en el Hércules, que no tiene las mismas comodidades que un avión de pasajeros, como el Boeing.

Las redes estallaron en reclamos

En Twitter los usuarios que vieron este contacto, criticaron las declaraciones de los compatriotas. “Hay q ser bien cara de raja para ponerse a reclamar porque el Gobierno no te tenía hotel y porque viajaste incómodo.. mal agradecidos, si ellos andaban turisteando en Israel no creo q tengan tantos problemas de plata como para no pagarse una pieza o un pasaje de vuelta”, escribió la usuaria que inició la discusión.

Hay q ser bien cara de raja para ponerse a reclamar porque el Gobierno no te tenía hotel y porque viajaste incómodo.. mal agradecidos, si ellos andaban turisteando en Israel no creo q tengan tantos problemas de plata como para no pagarse una pieza o un pasaje de vuelta pic.twitter.com/TvfW54L9ZU — Camila Cabezas (@camilacabezas) October 13, 2023

“Lo vi!!! Me dio una rabia! Loca, están arrancando y les rstán salvando la vida, cosa que no podemos hacer con los palestinos y alega porque el asiento no es cómodo, son pa patearlos”;