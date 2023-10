“Tan cerca de un millonario...”: El chiste de Chiqui Aguayo sobre Luksic y que se viralizó en redes sociales

Daniela Chiqui Aguayo se hizo viral con un chiste sobre Andrónico Luksic, quien es el dueño del canal donde hoy pasa por su mejor momento.

La comediante que trabaja en Canal 13, se presentó este sábado 14 de octubre en el Club Chocolate y Yamila Reyna, una de sus grandes amigas, subió parte de su rutina a Instagram.

Recordemos que la humorista que hoy aparece en El Purgatorio es una de las candidatas para volver al Festival de Viña del Mar 2024.

“Y me estira la mano”

En el video que Yamila Reyna grabó del show se ve a Chiqui Aguayo justo contando un chiste sobre un supuesto encuentro con Andrónico Luksic.

“El otro día estábamos en el canal y me dicen ‘te quiere saludar alguien, Chiqui’”, partió diciendo Chiqui.

“Y me estira la mano y cuando lo veo con la mano estirada era el mismísimo Luksic”, añadió.

“Nunca había estado tan cerca de un millonario. ‘¿Cómo se saluda a estos hueones?, dije yo’”, agregó provocando las risas del público.

“No sabía si hacerle una reverencia o decirle ‘patrón mande’'. A los iluminti, ¿cómo se les saluda?. Y seguía con la mano estirada. Y le di la mano, él me la apretó bien fuerte. Intenté decirle algo, él me dijo ‘te felicito cabra’… y me salió un frin frin fren fraa”, aseguró provocando las carcajadas de los asistentes.

Para rematar Chiqui Aguayo se da la vuelta y se olió la mano para saber, al parecer, cómo huele el dueño de Canal donde ella misma trabaja.