Las revelaciones de la fortuna que octubre trae a los 12 signos por la influencia de la Luna Nueva

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Habrás transformaciones en el modo en cómo te relacionas con tu pareja. Ambos estarán concentrados mirando hacia un mismo camino y objetivo, lo que fortalecerá los lazos entre ustedes e impedirá que terceros quieran inmiscuirse en sus asuntos.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Hay firmas importantes de contratos o de acuerdos que te darán mucha más estabilidad, pero sí es importante que prestes atención cada párrafo, palabras para evitar que en un futuro todo esto te juegue en contra. Aclara todas las dudas.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Sentirás que tienes mucha más claridad sobre los sentimientos hacia ese chico que tanto te importa, por lo que tomarás una decisión muy madura que te dará tranquilidad, porque ya sabes lo que deseas y cómo, y él no encaja eso. Además, no estás dispuesta a tenerlo a medias.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Trata de iniciar nuevos hábitos que te permitan construir una mejor versión de ti. No es necesario de que sea algo drástico, porque sino crearás resistencia. Empieza por pequeñas conductas modificadas y hazlo un paso a la vez para que no se te dificulte.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Estarás muy motivada, las ideas fluirán en gran cantidad, y a esto se le sumará que te sentirás enérgica con muchas ganas de concretar, de hacer. Así que aprovecha todo esto para que hagas algo representativo, que te deje un ingreso extra.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Mantén una buena actitud, agradece, saluda, trata de interactuar con desconocidos que te aporten y verás cómo sentirás una calma que te bajará todas las revoluciones que te genera la ansiedad. Detente a admirar aunque sea por instante el paisaje. Allí estará tu tranquilidad.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Una sorpresa muy grata que te darán algunos de tus familiares te removerá todos los recuerdos y sentimientos. Llorarás de felicidad, desde hace mucho tiempo no vives una experiencia similar. Estarás en un estado sublime que causará gratificación en los demás.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Plantéate nuevos proyectos relacionados con tu oficio o profesión, pero no lo comentes con terceros, solo trata de desarrollarlos en silencio, porque así te asegurarás de que no se filtrará a oídos inescrupulosos. Plantéalo antes de que termine el mes.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Vive sin miedo esa emoción que tienes en medio del pecho. Ya no pienses en el qué dirán, porque al final no puedes complacer a los demás. Recuerda que no eres la dueña de la felicidad de los demás. Cuando hagas esto, sentirá una gran libertad en ti.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Organiza tu economía del hogar. Habrá estabilidad financiera, lo que te permitirá plantearte algunas metas antes de que culmine el año. También ahorrar, invertir y multiplicar todo el dinero que entra a tu casa. Solo fíjate una fecha para conseguir lo que quieres.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Debes ser un poco más flexible con tus exigencias hacia ciertas personas que amas, porque a veces tiendes a exigirles demasiado y no lo has notado, pero sueles ser la causante de estrés. Déjalos que ellos mismos tomen sus decisiones sin tu ayuda.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Necesita descansar. Pide ayuda para que puedas darte una pausa y recargar tus energías porque tu cuerpo ya está al borde del límite. Te está dando señales, pero no las quieres ver. Una vez que regreses a la rutina, no te exijas tanto, ni critiques en exceso.