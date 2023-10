“Pienso en cómo jugó con su ex, hizo que ella viajara para verlo”: Jorge se llena de críticas tras beso con Skarleth en “Gran Hermano”

Durante el más reciente capítulo de “Gran Hermano”, la producción del programa decidió mostrar uno de los momentos que más ha generado reacciones en redes sociales, hablamos del beso entre Skarleth Labra y Jorge Aldoney.

Cabe recordar que hace un par de días que comenzaron los rumores de que los participantes del reality de Chilevisión habrían dado un paso más en su amistad y finalmente, salieron a la luz las imágenes.

Eso sí, este hecho provocó una ola de críticas en redes sociales, en donde no solamente hicieron alusión a la diferencia de edad entre ambos puesto que la joven bailarina solamente tiene 18 años mientras que él tiene 27; sino que hace unos días el jugador pidió que entrara su expareja y protagonizaron un romántico momento en pantalla.

Asimismo, aseguraron que Jorge estaría utilizando a Skarleth como estrategia, ya que supuestamente se habría enterado que el público quería más que una amistad entre ambos.

“Hay que sacar a Jorge, el weón va llegar a la final y más ahora que se está comiendo a Skar. Alguien le dijo que los shippeaban y por eso la está usando, el tipo es un nefasto y a pasado muy desapercibido todo este tiempo!”; “Me da pena la ex de jorge, el weon literalmente la usó”; “A Jorge le soplaron que lo shipeaban con Skar.. no le creo que le guste de verdad. Encuentro Muy raro el vuelco de la relación, incómodo incluso”; “Me da lata por ella, porque hace NADA se tiró a su ex. Ella está pasando por un momento difícil y de vulnerabilidad emocional. Sumando la diferencia de edad”; “Me da asco ver a Jorge, pienso en cómo jugó con su ex, hizo que ella viajara para verlo, todos sabemos lo que pasó y ahora se anda dando besos con una niña”; fueron algunos comentarios de los usuarios de X (exTwitter).

