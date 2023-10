Blanca Lewin enfrenta triste pérdida de ser querido: “Me cuidaste, regaloneaste”

Un triste día enfrenta la actriz Blanca Lewin: este martes comunicó la sensible muerte de su querida abuela, quien dejó este lunes el mundo a los 90 años.

La intérprete dio a conocer la pérdida que la embarga en melancolía, pues su abuela significó un referente muy importante en su vida, con quien compartió momentos trascendentales y mucho cariño.

La conductora de “La Hora 25″ publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotografías del recuerdo de ambas, en las cuales se aprecia a Blanca de niña, adolescente y joven mujer, junto a emotivas palabras de despedida.

“Me cuidaste, regaloneaste, peinaste, vestiste, tejiste, cosiste, alimentaste, acogiste, me diste un hogar, me despediste, recibiste, organizaste mis cumpleaños, me educaste, me llevaste de vacaciones, aconsejaste, jugaste conmigo”, rememoró con nostalgia la también conductora radial.

Asimismo, destacó que “te convertiste en mi madre aunque eras mi abuela”, así como valoró que la hizo testigo de sus aprendizajes.

En este sentido, también dio importancia a que su abuela asistió, mientras pudo, “a todas mis obras, mis películas, viste mis teleseries. Les enseñaste a todos tus nietos a llamarte con el nombre que yo te puse”.

“Aprovechaste y cuidaste a mis hijos también. Como dijo una prima querida. Así te vamos a recordar: fuerte, elegante, y en el suelo cuando había un niño para jugar”, expresó en la despedida.