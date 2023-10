“Somos unos vagos, delincuentes y unas ratas”: Tiktoker migrante venezolano lanzó ácida crítica a sus compatriotas

La crisis social, política y económica que vive Venezuela desde hace años, generó que muchos de sus ciudadanos migraran a otros países de América en busca de una nueva y mejor vida. El tema es que para un tiktoker proveniente de ese país, fue “lo peor que pudo pasar”, porque se siente muy avergonzado de cómo algunos de sus compatriotas se han comportado en los países que los han recibido.

Su ácida crítica, que subió a la cuenta de de TikTok @yimderh, se convirtió en viral en redes sociales, donde tomó credibilidad, porque además la hizo en su calidad de migrante venezolano en Nueva York.

“Tienen toda la razón de lo que comentaron en videos anteriores. Los venezolanos somos unos vagos, nosotros somos unos delincuentes, unas ratas. Somos lo peor que pudo pasar. somos una plaga, unos parásitos”, partió diciendo, tan como consigna el portal de 24 horas.

“Lastimosamente es eso. Nosotros llegamos a otro país a dar lástima, a nosotros nos gustan las cosas fáciles, que nos regalen todo. No nos gusta pagar renta, no nos gusta trabajar, no nos gusta hacer nada. Que nos den, que nos den. Esa es la realidad”, lanzó sin filtro, recibiendo todo tipo de comentarios a favor y en contra.

“Que el Gobierno nos de todo”

“Lo que pasa es que ahorita se están dando cuenta, pero es lo que somos. Por eso no salimos de nuestros refugios, nos aprovechamos donde llegamos, no nos gusta hacer nada”, afirmó con total convicción en su video.

“Venimos a que el gobierno nos dé todo, somos venezolanos, somos más arrechos, somos los que mandamos. Tenemos techo tranquilo, comida, cama en refugios, no nos preocupamos por nada”, finalizó el tiktoker.