“¿Veo Pluto TV 24/7? No… y ustedes tampoco deberían”: Fran García-Huidobro responde a los fanáticos de “Gran Hermano” que la critican en redes

Fran García-Huidobro es una de las panelistas que más genera ruido dentro de los fanáticos de “Gran Hermano”, y por eso se ha llevado fuertes críticas de parte de los televidentes del programa de Chilevisión.

Sin embargo, la comunicadora no dejó pasar la mala onda y le mandó un potente mensaje a sus detractores a través de su cuenta de Instagram.

“Hoy día voy a contestar un par de cosas y les quiero advertir que ando de mecha corta. Debe ser el eclipse… no tengo la menor idea”, partió indicando la panelista.

“Primero, ¿veo Pluto TV 24/7? No… y ustedes tampoco deberían ¿No trabajan?, ¿están todo el día pegado en la televisión?”, cuestionó. “Yo duermo, como, voy al baño, tengo un hijo… así que, para mí, sería prácticamente imposible ver 24/7 Pluto TV. Además, hago otras cosas, no trabajo solamente en Gran Hermano”, les aclaró a los cibernautas.

Asimismo, la actriz también expuso que son las mismas personas las “que una semana me ponen ‘queen Fran’, ‘te amamos’, ‘basados’ y a la semana siguiente me desean el peor de los infiernos”.

“Yo, como ser humano (más que como panelista de Gran Hermano) voy cambiando de opinión”, enfatizó.

“Había participantes que no me gustaban, que después me gustaron y otros viceversa. Y cuando hablo bien del que a ustedes les cae bien, soy basadísima. Pero cuando no estoy de acuerdo con su opinión, soy la peor conchuda del mundo… y eso habla de ustedes, no de mí”, argumentó.

“Yo hago mi trabajo profesionalmente. Créanme que muchísimas horas del día estoy pegada viendo Pluto TV, a pesar de que tengo otras cosas que hacer”, confesó.

“Les dije que estaba de mecha corta”

Asimismo, Fran aclaró que se encuentra preocupada por estas personas que no tienen otra ocupación más que estar viendo el reality, que supuestamente “odian, que está arreglado y pauteado”.

“Y lo siguen viendo y lo siguen comentando con una pasión y un fervor que, de verdad, me recuerda como a los antiguos tiempos, como a esa gente fanática de las religiones. Es heavy”, comparó.

“Como ya estoy vieja y soy una tremenda profesional en mi trabajo, por algo me siguen llamando - llevo 28 años haciendo esto, no llegué ayer y no me voy a ir mañana tampoco- voy a seguir haciendo mi pega con el mismo profesionalismo de siempre”, afirmó la panelista de Chilevisión.

Según las palabras de la comunicadora, es normal cambiar de opinión sobre la participación de los jugadores, y puso de ejemplo a Lucas, quien no le gustó como actuó en su primera participación el encierro, pero en la segunda oportunidad sí.

“Así funciona el mundo, así funciona la vida”, aclaró.

En la misma línea, Francisca le mandó un recado a las personas que la critican por su aspecto físico, revelando que no le puede importar menos lo que opine el resto.

“Si pongo filtro, si no pongo filtro; si me visto de tal manera o no me visto de tal manera; si tengo el pelo largo, tengo el pelo corto… ¡Me da igual!”, expresó.

“No me creo la muerte cuando me dicen basada, ni me voy a la cresta cuando me dicen conchuda, así que eso… les dije que estaba de mecha corta”, sentenció.