“Es hediondo, feo y rasca”: José Antonio Neme lanzó fuerte descargo tras rayados a la fachada de Café Literario

El Café Literario de Parque Bustamante fue vandalizado por desconocidos la tarde del martes, esto a horas de su reapertura.

Cabe recordar que este espacio cultural ubicado en la comuna de Providencia ha sido destruido en dos oportunidades, el primero de ellos fue en medio del estallido social y luego en febrero de 2020, cuando lo incendiaron.

Ahora, las cámaras de seguridad registraron el momento en donde se ve a dos desconocidos encapuchados rayando con spray las cortinas de la fachada.

Esta situación generó malestar entre los vecinos que viven cerca del lugar, así como también en José Antonio Neme, quien realizó un fuerte descargo mientras estaba en “Mucho Gusto”.

“No voy a perseguir a nadie particularmente ni a funar a nadie, pero tengo todo el derecho, como cualquier persona, a decir lo que me parece de la conducta del otro y para mí estas son malas costumbres de gente que le gusta vivir en un entorno feo, en lo hediondo”, afirmó el animador del matinal.

“No es especialmente el cuadro de la coronación de Napoleón lo que estamos viendo ¿Me entiende?”, añadió.

Finalmente, el periodista aseguró que “para mí todas estas conductas son de una mala costumbre, de una falta de estética. Es hediondo, feo y rasca. Me carga (...) Nadie me va a obligar a mirarlo con ojos de racismo, ni nada, porque es mi opinión... y al que no le guste, tiene otros canales de televisión”, sentenció.