“Si los políticos trabajaran...”: Rodrigo Sepúlveda respondió a críticas de televidentes

El periodista de Mega Rodrigo Sepúlveda se tomó un minuto del programa Meganoticias Alerta para poner los puntos sobre las íes a algunos televidentes que le escribieron comentarios, cuestionando su supuesta tendencia política, tratándolo, incluso, de “nefasto”.

Esto, luego de su reclamo por los rayados que dos jóvenes realizaron en el frontis del recién reinaugurado Café Literario de Providencia, cerrado luego del estallido social iniciado el 18 de octubre del 2019.

[ Pamela Díaz responde por relación con Jhonatan Mujica: “Lo he disfrutado bastante” ]

Fue así como el conductor de noticias leyó las críticas recibidas, dando cuenta que serían totalmente infundadas.

“Emilia Espinoza en Instagram...me dice ‘Sepu, por la cresta, ¿por qué no te vas a sentar al sillón de la presidencial?, todo lo encuentras malo, trata de ser parejo y no cargarte tanto para la derecha, eres nefasto’. Eso me dice Emilia”, leyó.

Tras ello, dio cuenta de otro mensaje en la misma línea.

“Voy a leer lo que me dice Pancho: ‘Sepu, ¿por qué te cargas tanto hacia la izquierda? Te pasas, olvídate’”, escribió el cibernauta.

Sepu responde a críticas de televidentes

“¿Qué hago yo cuando leo estas dos cosas que las expongo solo por respeto ustedes, a las personas que están escribiendo? ¿Saben lo que me pasa a mí? Que yo no tengo ningún color político, por eso que acá me siento con absoluta libertad de decir lo que estime, con absoluta libertad”, se defendió.

Además, aseguró que “yo no me pongo la camiseta de la derecha, ni la camiseta de la izquierda, ni la camiseta de arriba, ni la camiseta de abajo”.

Según explicó el comunicador, “todo lo que digo hoy es por un Chile mejor, por un país mejor. Cuando vengo y me siento acá y les digo que este país no tiene que paralizarse por supuestas manifestaciones que van a pasar”, aclaró.

Finalmente, recalcó que “esto no es de color político. La violencia no tiene color político, la seguridad no tiene color político. Esto no es ni derecha ni izquierda”.

“¿Por qué este país no avanza? Porque hay colores políticos a la hora de tomar decisiones (..) este es el país del no acuerdo. Si los políticos trabajaran por el país sin pensar en sus propias mochilas filosóficas e ideológicas que tanto les pesan, Chile sería distinto”, sentenció, consignó Página 7.