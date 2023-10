Sirven sopas Maruchan en fiesta de 15 años y se desata debate: “Mejor no me inviten”

Tradición es en muchos países latinoamericanos, el tirar la casa por la ventana en el cumpleaños número 15 de las adolescentes, más en México. Vestidos de gala y ceremonias parecidas a las de un matrimonio, es lo que muchas familias hacen...y esta en particular ahora es viral, por una particularidad: el menú.

En TikTok comenzó a circular un video compartido por la usuaria Adriana Coronado, en el que se ve que en la fiesta de una jovencita en México, se repartieron sopas instantáneas Maruchan.

No se aclara eso sí, si las sopas comenzaron a servirse en medio de la fiesta o ya al final como consomé, sin embargo, las reacciones fueron mayoritariamente de críticas.

“Que no se les ocurra darme Maruchan en una fiesta, mejor no me inviten”; “Yo a las fiestas voy a disfrutar todo al máximo, me vale loque me den de tomar y comer”; “Hace 3 meses, en la fiesta de mi hija, a medianoche di tacos de pastor, longaniza y más; se da lo que se puede y aún así nada les parece”, precisan los comentarios.