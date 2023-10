“Me daba mucho miedo”: iCata admitió que sin Sebastián hubiese aguantado más tiempo en “Gran Hermano”

ICata, la popular streamer y periodista que recientemente abandonó el reality de Gran Hermano, realizó impactantes revelaciones sobre su experiencia en el programa, particularmente sobre su relación con el concursante Sebastián Ramírez.

Durante un streaming con sus seguidores, la joven influencer confesó que su participación en el programa se vio afectada de manera significativa debido a la presencia de Sebastián. “Sin el Seba, probablemente hubiera aguantado mucho más tiempo en el reality, siendo súper honesta”, admitió.

Según relató, su experiencia en el encierro se vio afectada cuando Seba se cambió de pieza a la suya. “Yo creo que desde que el Seba se cambió de pieza (a la suya), mi salud mental comenzó a empeorar por 1.000. Muy rápido”, reveló durante el streaming.

“Me asusté. A mi me asustaba el Seba, me daba mucho miedo, por eso trataba de tenerlo como de lejitos y en la buena. Porque la agarraba contigo y… no sé, a mi me asustaba bastante la verdad y lo comenté con la Cony”, confesó la periodista.

Las tensiones entre ICata y Sebastián se intensificaron debido a un incidente no mostrado en pantalla durante una competencia. Según ICata, Sebastián había hecho trampa en una prueba para definir al líder de la semana. Ella confrontó a Sebastián de manera pacífica al respecto, preguntándole si había cumplido las reglas.

“Me llamó la atención, entonces yo le digo, oye Seba (con esta misma voz) te puedo hacer una consulta... ¿cumpliste completamente la regla?, yo escuché por lo menos acá, que le pegaste antes de que terminara y me dijo ‘ah ya partimos con la hue...’”, relató.

“Más encima te haces la bonita porque hablas así, ya la hue..., no te creo. Así empezó, típico de Sebastián y yo le dije, Seba, así habla la gente normal, no nos gritamos. Como que para él la normalidad era gritar”, sostuvo la streamer.

Estas revelaciones arrojaron algo de luz sobre la dinámica en la casa de Gran Hermano y han dejado a los seguidores sorprendidos por la tensión y los problemas de convivencia que la joven periodista experimentó durante su estadía en el programa.

Cabe mencionar que, este domingo Sebastián deberá enfrentar la votación del pública ya que se encuentra en placa de eliminación junto a Viviana, Alessia y Francisco.