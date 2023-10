“Mi primera chamba”, la historia detrás del nuevo trend viral de TikTok

“Mi primera chamba” se ha convertido en una de las canciones más usadas de TikTok, y aquí te contamos cómo surgió la tendencia.

Cabe señalar que la red social de origen chino suele poner de moda algunos temas musicales, tanto actuales como del pasado.

La nueva tendencia de “Mi Primera Chamba”

En TikTok han comenzado a viralizarse diversos videos que muestran errores de algunas personas en sus trabajos, desde pequeños detalles hasta sucesos impresionantes, que resultan divertidas.

Todos vienen acompañados de un audio que dice “Mi primera chamba, me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré”.

Recordemos que en México la palabra “Chamba” significa trabajar, y desde hace tiempo ha sido utilizada por las nuevas generaciones.

En la red social, el sonido cuenta con más de 130 mil videos publicados, es por eso que se posiciona como una de las principales tendencias.

Aquí te compartimos algunos videos que se han hecho virales:

La historia detrás de la canción

La canción original lleva por nombre “Si la calle llama”, interpretada por el artista estadounidense Eladio Carrión, lanzada en 2022.

En 2023, el intérprete decidió volver a lanzar el sencillo, ahora en una versión remix, acompañado de Myke Towers, modificando la versión original, agregando un fragmento que hacia referencia al trabajo.

“Mi primera chamba/ Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré/ Mi viejo llegó sonriendo me dijo que yo ya chambeé/ Le pedí otra chamba y le dije que la de chambear me la sé”, indica la letra que fue añadida.

Tras el éxito que ha generado, el video oficial cuenta con más de 90 millones de visualizaciones.

Incluso, en recientes presentaciones, Eladio ha decidido interpretar este tema en vivo, causando gran sensación entre sus fans, quienes han agradecido el poder disfrutar del tema.