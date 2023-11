Tenga cuidado: estos son los alimentos tóxicos que ponen en peligro la salud de su perro

Los perros han logrado ocupar un lugar muy importante no solo en nuestro hogar sino en nuestro corazón, por tal razón es muy importante tener en cuenta que no todos los alimentos que consumen las personas son beneficiosos para ellos, algunos pueden ser mortales porque su organismo es más sensible.

Ahora bien, es clave entender que no todos los alimentos son malos y que desencadenan en la misma proporción una enfermedad específica en todos los perros, en algunas ocasiones es en sí el organismo.

Cuando se tiene una mascota en casa es indispensable supervisar cada una de las cosas que esta se come, pues el hecho de que ingiera un alimento prohibido puede desencadenar una serie de vómitos, malestar, diarrea, deshidratación e incluso una intoxicación severa.

De acuerdo con la reconocida marca de alimentos Purina, el chocolate es uno de los alimentos que más se prohíbe en el mundo puesto que la cafeína y la teobromina pueden causar daños en el sistema nervioso de los perros.

Nunca dé a tomar alcohol a su perro porque sí se va a embriagar, pero a niveles muy elevados, su nivel de toxicidad en el organismo del animal podría causar daños en el sistema nervioso.

Purina recomienda no dar huesos a los perros puesto que estos al ser mordidos se astillan y pueden ocasionar daños en el sistema digestivo como perforar el intestino y terminar en una peritonitis.

El azúcar y los dulces están prohibidos para las mascotas pues el ingerirlos desproporcionadamente puede desencadenar en diabetes, obesidad canina e incluso puede causar ceguera con el tiempo. Evite compartirles alimentos procesados que son para las personas.

Según un informe de National Geographic, quien consultó a la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos) a la lista de alimentos prohibidos para los perros se suma la carne cruda porque puede contener bacterias perjudiciales como la Salmonella.

El pollo frito, las papas fritas y los alimentos grasos en general pueden provocar en el organismo del animal pancreatitis.

No olvide que una alimentación adecuada, prudente y saludable para su mascota podría garantizar su calidad de vida. Sin embargo, si por alguna razón su perro comió alguno de los alimentos tóxicos o prohibidos para ellos, lo primero que debe hacer es consultar con su veterinario para saber cuál es el paso a seguir, recuerde que solo un experto puede ayudarle a salvaguardar la salud de su mejor amigo canino.