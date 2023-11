Steffi Méndez responde a críticas por manifestar su desagrado por un hábito que ocurre en Chile

Steffi Méndez se valió de su cuenta de Instagram para comentar un hábito, a su juicio, muy común en nuestro país.

“¿Por qué todo el mundo en Chile despierta tan tarde, hueón?”, señaló en sus historias, provocando la rabia en algunos de sus seguidores.

Mediante la citada red social, la joven posteó algunas de las respuestas recibidas: “Habla por tu círculo ql (sic) flojo, porque el chileno promedio se levanta a las 5:30 am a trabajar” y “siempre tirando mala onda a Chile, quédate en Suecia mejor”, son muestra de las opiniones que le escribieron, según recoge Página 7.

Sin embargo, Méndez replicó que “para los ofendidos, tranquilos, nadie habla mal de Chile. Esta es mi plataforma donde yo expreso mis opiniones, mis alegrías y mis molestias”.

“Si les molesta, qué chucha hacen aquí viendo mis historias. Sobre todo para usted, señora, que dice que ‘hablo siempre mal de Chile’”, añadió.

Por último, aclaró que “no estoy peleando con nadie, menos con gente que nunca en mi vida he visto. Me importan 3 metros de pepinos, entro y salgo de este país cuando se me levanta el culo y digo lo que quiero, señores y señoras”.

A continuación, mediante otra historia, hizo el alcance de que “no quise generalizar, sé que se viven realidades muy distintas, pero mi comentario no fue al respecto de las diferentes clases sociales”.

“Me equivoqué con quizás poner ‘todo el mundo en Chile’, me faltó el ‘casi’. Mis respetos a toda esa gente que se levanta a la hora del OGT (temprano). Tranquilo, chicos”, llamó a la clama.

Finalmente, Steffi Méndez insistió en que “nunca dije que la gente chilena es floja, me pregunté por qué todos se levantan tan tarde, jajaja, ya paren”.