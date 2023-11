“Me hicieron mucho bullying”: Francisco Dañobeitía se refirió a su difícil infancia tras estar en 7 colegios diferentes

El conocido actor Francisco Dañobeitía fue uno de los invitados al reciente capítulo de “La Divina Comida”, el estelar de conversación de CHV. En esta instancia, el ex de Fernanda Salazar recordó su infancia nómade y los difíciles momentos que vivió tras estar en 7 colegios diferentes.

El intérprete de “Thiago” en la teleserie de Mega “Como la vida misma2, partió contando que nació en Santiago, pero al poco tiempo se fue con su madre a la ciudad de Viña del Mar. “Mi mamá era muy nómade”, afirmó.

En esa misma línea, reveló que “Estuve como en 7 colegios”, desatando la sorpresa entre sus comensales. “Lo que pasa es que teníamos un tema de que a mi me costó mucho adaptarme a los colegios, siempre”, explicó luego, dando paso a una íntima confesión sobre la difícil infancia que vivió.

“Mucho bullying”, sostuvo el actor. “Nunca jugué a la pelota, por ejemplo. Era muy distraído, siempre estaba tarareando música en los patios. Y como muy solo. Era como ese niño que está en el columpio, entonces mucho bullying, mucho, mucho, mucho bullying”, subrayó.

“Y mi mamá me cambió de colegio, pensando que iba a ser mejor y no…”, contó, dando a entender que esta decisión no había mejorado la situación que vivía de niño. Además, recalcó que su madre había hecho lo posible por su bienestar, sin embargo, en ese tiempo no existían las mismas herramientas de salud mental que hay ahora.

“Mi mamá es increíble. Hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía en ese momento, pero, psicólogo y cosas ni hablar, era como con lo que había no más”, señaló.

Finalmente el joven actor realizó una íntima y profunda reflexión respecto a su experiencia: “Y pasé por varios colegios, y nos cambiamos harto de casa. Entonces no desarrollé las herramientas emocionales para defenderse. Nunca logré instalarme bien en algún lugar”.

Revisa el momento aquí.