Señora Mónica pidió disculpas públicas tras realizar grave acusación en contra de Scarlette: “Dije cosas que no debería”

Mónica Ramos, la ex participante de Gran Hermano Chile, se disculpó públicamente en sus redes sociales, tras realizar graves acusaciones en contra de Scarlette Gálvez, la actual jugadora del reality de CHV y miembro del team “Reinas Bellas”.

La ex jugadora de 77 años fue invitada al programa de Youtube React Equipo Botota Fox. Fue en esta transmisión que la comerciante se refirió en malos términos a “Eskarcita” y opinó sobre sus intenciones con el joven Hans Valdés.

“No me gusta para él, por cosas que se supieron afuera”, partió declarando Mónica.

“Ella no es para Hans… porque lo que hizo con su pololo afuera… ¿Lo saben? Ella lo acuchilló en una disco, alterada y celosa”, sostuvo la mujer.

Ante sus comentarios sin filtro, incluso los panelistas del programa se sorprendieron y se mostraron evidentemente nerviosos. Trinidad Cerda, quien también se encontraba en el espacio, le advirtió que en redes sociales puede circular información falsa.

“Averigüen, yo lo supe todo. A mí no me interesa lo que digan, porque es la verdad. No me avergüenzo de haberlo dicho, porque hay muchas personas que no tienen idea de que lo hizo esta señorita… para mí no es una señorita”,continuó señalando Ramos.

A raíz de estas graves acusaciones infundadas, es que la ex participante de Gran Hermano utilizó estas redes sociales para pedir disculpas por sus dichos.

En una historia de Instagram, la comerciante señaló: “Quiero pedir disculpas por un grave error mío en un programa en vivo, en el cual dije cosas que no debería hablar contra Eskarcita”.

“Me hago cargo de lo que hablé, de lo que dije. Pero como digo, pido disculpas. También aprovecho de pedir disculpas a sus padres, seguidores, a su familia, a mis seguidores y a mi familia, porque también se van a ver involucrados con esto”, concluyó.