¡¿Qué es eso del espejo?! Mujer causó ’terror’ por una ‘extraña’ foto de su prueba de vestido

Una boda es sin duda uno de los momentos más anhelados y soñados por las mujeres, pero para la famosa escritora Tessa Coates, quien compartió la sorpresa que encontró en una de sus fotografías, provocando el terror y la sorpresa de los usuarios.

Su vestido de novia terminó eclipsado por lo que los usuarios acaban de ver en la foto y es que como menciona la también podcaster, “una vez que encuentras lo ‘raro’ en la foto, no puedes dejar de verlo’”.

Una vez que sus seguidores notaron lo que estaba sucediendo en la fotografía, muchos pidieron que este evento se hiciera viral y es que, algunos mostraron su sorpresa por el hecho y claro, no faltaron los escépticos que no creyeron en lo que sus ojos observaban, asegurando que quizá se trataba de una muy buena edición.

Mujer se viraliza por terrorífica foto de su prueba de vestido

La escritora, de origen británico, fue quien ofreció más detalles a sus seguidores, a quienes les confesó que ese día había ido a probarse diferentes vestidos de novia y había enviado fotografías a su hermana, quien, de hecho, fue la que notó el extraño suceso en una de sus fotografías.

En su cuenta de Instagram explicó: “¡Bueno, hola! Actualización de las historias. Fui a comprar vestidos de novia y la tela de la realidad se desmoronó. Esta es una foto real, no Photoshop, no un pano, no una live photo. Si no puedes ver el problema, por favor sigue buscando y entonces no podrás dejar de verlo. Historia completa en mis momentos destacados (EL ESPEJO) Por favor disfruten de este fallo en la matrix/foto que casi vomito en la calle ¡Además, estoy comprometida!”.

Mujer se viraliza al probarse su vestido de novia Instagram: @wheatpraylove (Instagram: @wheatpraylove)

En la fotografía se ve a Tessa Coates, posar frente a dos grandes espejos con un vestido de novia blanco y floral. Pero, a pesar de la postura que ella originalmente, cada uno de estos la muestran haciendo movimientos y hasta gestos completamente distintos.

La explicación de la foto del vestido de novia viral que causó terror en usuarios

Tessa Coates contó que al percatarse de la rareza de la foto, además de darle arcadas, acudió a la tienda para preguntar si había algo extraño en los espejos o si se trataban de cámaras y ante una respuesta negativa, la escritora acudió a Apple a buscar una explicación, llegando a la conclusión de que el propio celular había juntado dos imágenes en una sola.

“Es como una decisión tomada por la IA, que unió esas dos fotos”. Coates también comentó que un usuario en Twitter notó la línea en la que el celular había unido las dos fotografías y que esta ‘unión’ se encontraría en su espalda.