Jorge Rivas, otrora conocido como “Niño Poeta”, aclara los motivos por abandonar el colegio

Jorge Rivas, recordado como el “Niño Poeta”, aclaró los motivos que lo llevaron a abandonar el colegio a los 10 años y continuar sus estudios en la modalidad de exámenes libres.

Cabe recordar que Rivas se hizo conocido el 2015 por una nota de Chilevisión Noticias, en la que sorprendía con su escasa edad al recitar de memoria poemas de insignes vates nacionales y expresaba su anhelo de convertirse en un de ellos cuando fuera mayor.

El hoy adolescente Jorge fue el más reciente invitado al programa de YouTube “Hazte Ver”, conducido por Maly Jorquiera.

En medio de la amena conversación, el joven explicó la motivación tras decidir abandonar los estudios escolares en un establecimiento, para continuar rindiendo exámenes que dispone el Ministerio de Educación.

“Me da mucha risa cómo reacciona la gente cuando digo que estudio exámenes libres. Me dicen ‘¿tu mamá te deja no estudiar?, ¿a qué hora te despiertas?’”, señaló de entrada.

“Creen que prácticamente por estudiar así uno es como el ‘Negro’ Piñera”, comentó entre risas.

Además, el adolescente de 14 años indicó las complejidades de esta modalidad educativa. “Da mucha ansiedad el último mes porque tienes que estudiar todo lo que no estudiaste en el año, en diez días”, aclaró.

En esa parte del diálogo, Maly le consultó por qué decidió abandonar el colegio. Rivas explicó que “por varias cosas, pero no tiene que ver con que no me sentía adaptado, ni con que tengo alguna condición, ni con que me hayan hecho bullying”.

“Fue por un tema de buena disposición al estudio y a cierto ritmo de estudio, y también eliminar algunas materias”, precisó.

Asimismo, admitió que resultó un “proceso largo” convencer a su mamá. “Ella creía que esto era la entrada al alcoholismo y la drogadicción”, contó con humor.