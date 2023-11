“La we... que estás avalando”: Critican a Karol Lucero por defender a Raimundo Cerda tras mediática polémica

Raimundo Cerda está en el ojo del huracán desde que fue captado por unas cámaras de seguridad besando a Cass Zamorano. El tema es que el ex participante de Gran Hermano supuestamente estaba pololeando o intentando una relación amorosa con Alessia Traverso, a quien conoció dentro de la casa estudio.

Lo cierto es que tras la viralización de las imágenes lo han criticado tanto, que cada palabra que dice en redes sociales, se llena de comentarios de todo tipo, las cuales evidencian la animadversión que tiene gran parte del público con lo ocurrido en la vida de los ex chicos reality.

Nadie sabe si fue una estrategia buscando el apoyo de un famoso, pero esta tarde, el musculoso apareció en una foto junto a Karol Lucero, la cual fue subida por el propio animador en sus redes sociales.

“Hoy con Rai conversando… ¿Por qué las figuras públicas no podrían equivocarse? La importancia de aprender de los errores. ¿Por qué a la gente le encanta meterse y criticar la vida de los demás? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra”, es parte de lo que escribió el ex pokemón en lo que parece una especie de defensa para que no le sigan tirando piedras a Rai.

Sin embargo, lejos de salir del paso, al parecer la defensa de Karol Lucero provocó el efecto contrario, porque más criticaron al ex Gran Hermano y hasta al comunicador le lanzaron fuertes dardos en los comentarios que le dejaron.

“Ya pero es una opción engañar, no justifiquen con error”, “Si se equivocó que reconozca que lo hizo, que deje de hacerse la víctima siempre”, “los machitos de Chile”, “la we… que estás avalando”, “menos mal que le enseñaron valores”, son solo algunos de los posteos que le dejaron.