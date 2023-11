“No ha sido agradable”: Paulina Padilla reveló la extraña situación que explica su ausencia en ‘Contigo en la mañana’

Los primeros en darse cuenta fueron los mismos televidentes fanáticos de Contigo en la mañana. De hecho, la periodista Paulina Padilla ya no estaba apareciendo en la pantalla y nadie sabía muy bien por qué, menos imaginaban la dramática razón que la alejó de sus labores.

No es que haya renunciado, ni tampoco que sus jefes quisieran que dejara de hacer sus simpáticos móviles en terreno. La razón era mucho más inesperada y ella misma lo contó recientemente a través de sus redes sociales: Acaba de ser diagnosticada con varicela.

Es más, la periodista dijo con todas sus letras de qué enfermedad se trataba,“sí, la misma que nos da cuando niños”.

Incluso, contó cómo empezó a sentir que algo raro le estaba pasando, porque lo primero que tuvo fue “una fiebre que no se me pasaba con nada, jurando que solo se trataba de gripe, pero para mi sorpresa empezaron a aparecer estos bultitos”.

“Estoy con reposo total y la verdad es que no ha sido nada agradable”, agregó, tal como consignó La Cuarta.

[ LEE TAMBIÉN: “Me viniste a agarrar pal’ hue…, hermano”: Julio César Rodríguez vivió tenso momento con músico en Cartagena ]

No lo ha pasado bien

La joven se encuentra preocupada de su recuperación, pero eso no quita que esto sea difícil.

“He llorado hasta de impotencia y de miedo, porque estas enfermedades en adultos requieren el doble de cuidado y lo peor es que no puedo hacer nada más que esperar, aguantar el dolor, ver mi piel llena de lesiones y seguir el tratamiento que me dio el doc”, reveló Paulina.

“Muchos me han preguntado si tuve peste cristal, y si me vacuné y la respuesta es sí. Aún no sé cómo me contagié, pero muchas veces el estrés y un bajo sistema inmune producen estas cosas”, añadió

“Chiquillos, traten de que ninguna situación los haga llegar a esto, porque no vale la pena que tu cuerpo sufra de esta forma”, lanzó a modo de consejo, dando a entender que quizás estaba muy estresada y esto le jugó en contra.

“Sé que a veces es algo incontrolable, pero preocúpense siempre de alimentarse bien, tomar vitaminas y mantener su cabeza tranquila. El cuerpo somatiza con cosas que a veces uno nunca espera”, cerró.