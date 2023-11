Se vengó de su ex revelando la receta secreta de la pizza de su mamá

Dicen que la venganza es un plato que se come frío. Por eso, una mujer se vengó de su ex infiel, revelando en Facebook la receta secreta de la pizza que hacía su madre. Lo hizo sabiendo la importancia que esto tenía para él y su familia, así que no dudó en revelar cómo hacer la mejor pizza en base a los consejos de su exsuegra.

La protagonista de esta historia es Jen Ley, de 40 años. New York Post reseñó que descubrió la infidelidad de su pareja al ver en su teléfono un mensaje de otra mujer. Al enterarse, terminó la relación.

Cuando el hombre vio decidida la ruptura, le pidió a Jen la receta de su madre fallecida, pero ella se negó. Posterior a eso, él intentó regresar, pero la mujer percibió que sólo quería volver para quitarle la receta. No sólo era la secreta de la pizza, sino otras más.

“Cuando se dio cuenta de que yo tenía las recetas, decidió que quería hacer las paces. Creo que sólo quería recuperar la receta… Mi amigo cree que lo siente, pero reconozco la manipulación cuando la veo y realmente no creo que lo esté”, expresó Jen, según se lee en el citado medio.

Foto: Agencia

Destacó que al parecer, el sujeto le dio más importancia a los secretos de su mamá, al ver las pocas habilidades culinarias de su pareja actual.

Dolió, pero se vengó

Jen admitió que tomar venganza le dolió porque revivió todo lo que sintió cuando se enteró de la infidelidad del sujeto, pero no vaciló en poner manos a la obra y publicar la receta en Facebook.

“Cuando me enteré de que quería recuperarla (la receta) fue como tomar un bisturí y abrir una cicatriz. Realmente me dolió mucho otra vez. Rompió mi confianza”, afirmó la mujer a Kennedy News, según precisa The Post.

Jen precisó que no sólo reveló los ingredientes de la pizza, sino la técnica de preparación de dos horas. Resaltó que el secreto está en que incluye rubros no tradicionales como huevos y leche para tener como resultado una de las mejores pizza que jamás nadie ha probado.

La mujer justificó su acción, subrayando que su exsuegra le regaló las recetas.