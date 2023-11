“Mátate”: Martina Weil revela odiosos mensajes tras polémica en Juegos Panamericanos

La medallista de oro y plata en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, Martina Weil, dio a conocer la serie de mensajes de odio recibidos en sus redes sociales, tras la polémica ocurrida antes de correr la posta 4x400, donde dos competidoras fueron cambiadas a última hora.

Producto de ello, todas las críticas apuntaron a la mamá de Martina, Ximena Restrepo, quien incluso fue acusada de realizar comentarios racistas y clasistas contra las otras corredoras.

Si bien, Martina fue una de las primeras en criticar los cambios realizados por los dirigentes e hizo su propia mea culpa por no haber defendido de mejor manera a sus compañeras en su calidad de líder, un cibernauta no la perdonó y se fue en picada contra ella.

Martina Weil revela odiosos mensajes

Así lo dio a conocer en su cuenta de Instagram, donde compartió los mensajes que recibió.

“Ganaste con trampa, eso no se vale. No corrieron las reales deportistas”, “te arreglaron todo para ganar”, “sucia...empieza a ser honesta, no tienes valores”, “mátate”, le escribió.

Tras ello, la hija del lanzador de la bala, Gert Weil, escribió a modo de ironía que “lo bueno es que la gente piensa mucho en que cuando manda un mensaje así, la persona del otro lado sí lo lee”, sentenció.