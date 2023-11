“Nunca más me pescaron”: Creador de Fiu asegura que la organización de Santiago 2023 no le regaló entradas para el evento

Uno de los protagonistas indiscutidos de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 fue Fiu, la mascota del evento deportivo se robó el corazón de los chilenos y chilenas con su adorable y divertida participación. Eso sí, el creador corpóreo de siete colores, Eduardo Cortés, aseguró que él no la ha pasado nada de bien tras el lanzamiento del proyecto.

En una conversación con La Tercera, el diseñador gráfico reveló cómo se le ocurrió crear la imagen de la simpática figura.

“Pensé en Cobi, la mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Tiene un diseño sintético. Y yo quería eso: que fuera sencillo y que no se pareciera a un humano. Lo otro que quería era que fuera redondo, para que cuando se hicieran peluches, se pudiera usar como pelota”, partió diciendo.

En relación al nombre, el hombre afirmó: “El canto era: fichiu, fichiu. Pero en ese momento escuchaba: fiu, fiu. Y me hizo sentido. Es un pájaro veloz, que va de junco en junco: fiu-fiu-fiu. Y así quedó: Fiu”.

Cabe recordar que Eduardo fue escogido sobre otras ideas creadas por diversas agencias, por lo que tenía mucha competencia.

“Los otros diseños los hicieron agencias grandes. Había un pehuén que pensé que me iba a ganar. Otro era un puma de una diseñadora a quien sigo, que se llama Sol Díaz. Tiene unos 30 mil seguidores en Instagram. Por eso, no tenía mucha fe”, relató.

¿No lo pescaron?

Aunque, la felicidad de Cortés duró poco, puesto que el creador acusó a la organización de Santiago 2023 de haberlo dejado de lado luego de que su diseño fuera escogido.

“El día en que presentaron a Fiu no me dejaron entrar al acordonado. Fui con mi esposa, mis dos hijos y mi sobrina. Les empezaron a regalar a todas las autoridades un Fiu. Llamé a un contacto que tengo y pedí que me dejaran entrar”, narró.

“Luego, me acerqué a la fila donde estaban regalando peluches. Pero me dijeron que eran solo para deportistas. Tuve que dar pena: le dije que por favor me diera uno para mi hijo, porque yo era el creador de Fiu. No me creían. Me dieron este que tengo acá en mi estudio”, recordó.

Asimismo, el creador de Fiu comentó que “cuando entregué el proyecto, nunca más me pescaron. No me regalaron ni una entrada. Esto va más allá de la plata. Se trata de tener deferencia con la persona que inventó esto”.

Sin embargo, Eduardo Cortés está contento con todo el fenómeno que generó Fiu dentro del territorio nacional. “Hablaban de una Fiumanía. Yo pensé que era una maniobra de marketing para tratar de vender las cosas que no pudieron”, aseguró.

“Yo siento que a la sociedad chilena le faltaba un apapacho. Y encontraron en Fiu la figura para aferrarse a eso. Para decir: dejemos de pelear un rato. Descansemos lo emocional y démonos ternura”, analizó el creador del corpóreo.