“Si los arriendos no bajan”: El insólito registro de un hombre viviendo dentro de un refrigerador que generó reacciones en redes sociales

Los usuarios de redes sociales siempre se dedican a captar algunos inusuales momentos de otras personas o de ellos mismos, generando diversas reacciones entre los cibernautas. En esta ocasión, Felipe captó a un hombre en situación de calle viviendo en un refrigerador en la Región Metropolitana.

En el video publicado en la cuenta de TikTok de @felipeeespinola, se puede ver como el sujeto sale desde adentro del artefacto electrónico, asomando solamente su cabeza cuando justo fue captado por la cámara. Posteriormente, el protagonista dejó ver su rostro nuevamente, pero esta vez desde otro pequeño compartimiento.

Este hecho generó varios comentarios en la plataforma, quienes se tomaron con humor la insólita y particular situación.

“Si los arriendos no bajan”; “Se conserva bien el hombre”; “Últimamente la gente está grabando momentos épicos y en buena calidad”; “O sea, el que no tiene casa es porque no quiere”; “Para el verano no pasara calor”; “El chavo moderno”; fueron algunas de las palabras.

Acá te dejamos el momento: