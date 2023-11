Cata Edwards sufrió inesperado accidente mientras trotaba: “Sentí como si me hubiera dado un proyectil”

La conocida periodista y presentadora Catalina Edwards preocupó a sus seguidores este fin de semana tras compartir en sus redes sociales una fotografía de su pierna tras sufrir un accidente mientras trotaba. En conversación con LUN, Cata relató el inesperado episodio y cómo la gente se acercó para ayudarla.

“Iba por mi recorrido habitual y pasé por fuera de un jardín. Pasé súper lejos como a unos 10 metros de donde estaba el jardinero con la cortadora de pasto. De pronto sentí un golpe, como si me hubiera dado un proyectil en la pantorrilla de la pierna derecha”, relató la periodista.

De manera inesperada para la periodista, “de la cortadora de pasto saltó un pedazo de piedra, un peñasco, porque tenía una punta, del tamaño de dos dedos”, continuó relatando.

“Sentí que se me enfriaba toda la pierna de arriba hacia abajo, no pude pisar más al minuto siguiente”, sostuvo.

Según contó a Las Últimas Noticias, cuando el jardinero se percató de la situación, fue en su ayuda de inmediato. “Le dije que no se preocupara, que son cosas que pasan nada más”, señaló la presentadora de TV. Tras decidir volver caminando a su casa, mientras el hematoma era cada vez más evidente, se le acercaron varias personas para ofrecerle su ayuda. “Hubo mucha buena onda de gente que me veía la pierna con sangre. Un ciclista me dijo ‘tengo 10 lucas, por favor, súbete a un taxi’”, cuenta.

Luego del incidente, la periodista se contactó con su Kinesiólogo, el que le recomendó un medicamento para el dolor y aplicar hielo en la zona, por al menos 10 minutos. “También mantuve la pierna en alto”, añadió Edwards.

“Uno comienza a pensar en la cantidad de cosas que pueden pasar y que no tienes consideradas. Fue una cuestión fortuita, no intencionada y no fue responsabilidad de nadie”, reflexionó la comunicadora, para luego agregar que “Después hice todo lo que tenía que hacer y ya estoy bien”.