“Me sentí arrepentida de haber dejado mi trabajo y haber expuesto toda mi vida”: Trinidad Cerda hizo potente reflexión sobre su paso por “Gran Hermano”

Trinidad Cerda utilizó sus redes sociales para realizar una profunda y potente reflexión sobre los cambios que han surgido en su vida tras su polémico paso por “Gran Hermano”.

Cabe recordar que al momento de salir, la actriz no era la más querida por el público fanático del programa de Chilevisión. Sin embargo, con el tiempo todo cambió y ahora la vemos brillando en su nueva faceta.

“Recuerdo que saliendo del encierro lloré un montón. Me sentí arrepentida de haber dejado mi trabajo, mi departamento y haber expuesto toda mi vida ante todo el país”, confesó la tripulante de cabina a través de su cuenta de Instagram.

Según su percepción, “era muy pronto para empezar a entender el verdadero propósito que tenía Dios bajo la manga (...) tiene planes que no podemos entender y trabaja de maneras misteriosas. Sino, pregúntame a mi que me la lloré toda, me pregunté mil veces por qué y ahora recién estoy empezando a ver la luz”, aseguró.

“Sembrar sin esperar ganar nada, fue el plan que decidí hacer y está dando resultados”, añadió.

Con respecto a las imágenes, estos son los regalos que le han hecho los estudiantes que han asistido a sus charlas sobre diversidad sexual, género, aceptación, entre todos temas relevantes.

“Los dibujos son solo algunos, de miles que los niños me hacen o me han hecho. Voy a seguir adelante y no me voy a rendir. Los quiero mucho”, cerró Trini.